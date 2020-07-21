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عائلة سعودية تكرم عامل وتقبل رأسه وتهديه عدد من الهدايا شاهد السبب

http://almnatiq.net/?p=886489
المناطق - عادل الزهراني

في بادرة رائعة قامت عائلة سعودية  من استقبال عامل واكرامه واهداءه عدد من  الهدايا  ومكافأة مالية  نظير مابدر منه تجاه العائلة  بإرجاع جوال والدة صاحب المقطع  على حد وصفه أثناء تداول المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي وقد اثنو على تصرف العامل وأمانته مادعاهم الى استقباله واكرامه واعتبروه ضيفا عزيزا  وهذا ديدن أبناء هذا الوطن الغالي  وقد علق الكثير من رواد مواقع التواصل  على أمانة العامل  وما قامت به العائلة تجاه سلوك العامل .

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