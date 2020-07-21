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الأمير فيصل بن مشعل يدشن موقع مجلس فتيات القصيم

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بلدية القطيف تبدأ تنفيذ ممشى حي التركية بطول ٨٨٥ م

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري
http://almnatiq.net/?p=886493
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لفخامة الرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .

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