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الأمير فيصل بن مشعل يكرم 31 طالباً وطالبة فائزين بجوائز محلية ودولية بتعليم القصيم

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الأمير فيصل بن مشعل يكرم 31 طالباً وطالبة فائزين بجوائز محلية ودولية بتعليم القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يكرم 31 طالباً وطالبة فائزين بجوائز محلية ودولية بتعليم القصيم
http://almnatiq.net/?p=886509
المناطق - بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمجلس الاستقبال الرئيسي بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , 31 طالباً وطالبة الفائزين بجوائز محلية ودولية وعلى المستوى الوطني بالمشروع الوزاري , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح , ومساعد مدير تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني , ومساعد مدير تعليم المنطقة هيفاء اليوسف , وعدد من القيادات.

 

واستمع سموه لكلمة من قبل مساعد مدير تعليم منطقة القصيم هيفاء اليوسف عن تفاصيل الجوائز التي حصل عليها تعليم منطقة القصيم والمشتملة على 18 طالباً و13 طالبة , بمجمل 31 طالب وطالبة , حققوا العديد من الجوائز المحلية والدولية وعلى المستوى الوطني الوزاري , مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتحفيزه لتحقيق المزيد من النجاحات في مخرجات الميدان التعليمي , مثمنة لسموه ما يلقاه منسوبي التعليم من دعم وتشجيع في كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم والأجيال , مباركة لكافة الفائزين من طلاب وطالبات في المسابقات الوزارية على مستوى المملكة.

 

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما يقدم من جهود مباركة في إدارة تعليم المنطقة من خلال المنجزات الوطنية الطلابية و المتحققة للطلاب والطالبات بمختلف المسابقات والمنافسات الوزارية على المستوى المحلي والدولي , مباركاً لكافة الطلاب والطالبات الفائزين بما حققوه من منجزات تعليمية وطنية ومكتسبات نوعية تعكس متانة المخرج التعليمي بالمنطقة , ومدى ما يتمتع به كافة الطلاب والطالبات من روح عالية , مثمناً لمدير تعليم المنطقة ولكافة منسوبي التعليم كافة جهودهم المباركة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

وفي ختام اللقاء كرم سموه 31 طالباً وطالبة الفائزين بجوائز محلية ودولية وعلى المستوى الوطني بالمشروع الوزاري.

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