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برعاية أمير الشرقية .. “جامعة الملك فيصل” تحتفل بخريجيها في الدفعة “41” غداً الأربعاء

برعاية أمير الشرقية .. “جامعة الملك فيصل” تحتفل بخريجيها في الدفعة “41” غداً الأربعاء

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برعاية أمير الشرقية .. “جامعة الملك فيصل” تحتفل بخريجيها في الدفعة “41” غداً الأربعاء

برعاية أمير الشرقية .. “جامعة الملك فيصل” تحتفل بخريجيها في الدفعة “41” غداً الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=886510
الدمام - فتحية عبدالله

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تحتفل جامعة الملك فيصل افتراضيًّا بالدفعة (41) من أبنائها وبناتها الخريجين والخريجات للعام الجامعي 1440-1441هـ، والذين بلغ عددهم (19814) خريجًا وخريجة من جميع التخصصات والمراحل الجامعية، وذلك  مساء غدٍ الأربعاء، عبر حساباتها الرسمية.

وأعرب معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، عن سعادته برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذا الحفل ومشاركته أبناءه خريجي الدفعة الحادية والأربعين فرحتهم الغامرة بالتخرج، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة الغالية تتجدد كل عام، حيث تزف جامعة الملك فيصل جيلًا بعد جيل من أبنائها وبناتها إلى سوق العمل يحمل مشاعل العلم والمعرفة ليقدم خلاصة علمه وجهده لبناء مستقبل الوطن الغالي الذي منحه الكثير.

وهنأ معاليه الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الطاهرة نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -، وأن يجلي عن بلادنا العزيزة والعالم أجمع هذه الجائحة إنه سميع مجيب.

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