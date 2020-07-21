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اكثر من “158” الف مستفيد ومستفيدة من خدمات الضمان الإجتماعي بالرياض

اكثر من “158” الف مستفيد ومستفيدة من خدمات الضمان الإجتماعي بالرياض
http://almnatiq.net/?p=886518
المناطق - الرياض

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً في إدارة الضمان الإجتماعي ان عدد الحالات المستفيدة من خدمات مكاتب الضمان التابعة له بلغت اكثر من “158” الف حالة من الجنسين موزعين على 16 مكتب ووحدتي ضمان في العاصمة والمحافظات التابعة لها .

وتقدم جميع هذه المكاتب خدماتها للمستفيدين منها وفق تصنيف محدد يشمل مجموعة من الفئات وهي  ” فئة الشيخوخة ، وفئة الأسرة الغير معولة مثل أسرة الغائب او المفقود أو الأرملة مع الأيتام والمطلقة مع الأيتام وأسرة المدمن أو أسرة السجين ، وفئة المرأة من غير عائل مثل المطلقة والأرملة والمهجورة والمعلقة او زوجة الغائب او المفقود أو فاقد الأهلية او التي لم يسبق لها الزواج من أسرة ضمانية أو زوجة الأجنبي العاجز عن العمل ، وفئة الأيتام من  متوفي الأب او مجهولي الأب او الأبوين بالإضافة إلى فئة العاجز عن العمل مثل ذوي الإعاقة وذوي العجز الدائم والمؤقت ”

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي  لاتقتصر على الإعانات المالية بل تمتد إلى توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف لهم ولذويهم من خلال أقسام التمكين التي افتتحت في مكاتب الضمان والتي تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلالها إلى مساندة هذه الفئات اجتماعيًا، وتحقيق أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني بتحويل مستفيدي الضمان الإجتماعي إلى طاقات منتجة بمايتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل .

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