ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 945.2 ألف متقاعد (+5%) بنهاية عام 2019

المناطق - متابعات

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أن عدد المتقاعدين بالسعودية بلغ بنهاية 2019 نحو 945.2 ألف متقاعد، مقارنة بـ 904.4 ألف بنهاية 2018، بزيادة قدرها 40.8 ألف متقاعد.

وأظهر التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2019، أن عدد المتقاعدين الأحياء وصل إلى نحو 697.2 ألف متقاعد بنهاية عام 2019 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما بلغ عدد المتوفين نحو 248.1 ألف متقاعد متوفى بزيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2018.

وفيما يلي جدول يبين تطور عدد المتقاعدين منذ عام 2010 حتى نهاية عام 2019:

تطور عدد المتقاعدين التراكمي منذ عام 2010 (ألف)* السنة عدد المتقاعدين التغير الأحياء المتوفون الإجمالي العدد النسبة 2010 323.7 210.7 534.3 33.0 + 7 % 2011 349.5 215.0 564.5 30.1 + 6 % 2012 379.7 219.5 599.2 34.8 + 6 % 2013 420.4 224.2 644.6 45.4 + 8 % 2014 467.4 228.9 696.3 51.7 + 8 % 2015 512.6 233.8 746.4 50.0 + 7 % 2016 564.9 238.5 803.4 57.1 + 8 % 2017 615.3 242.5 857.8 54.4 + 7 % 2018 658.4 246.1 904.4 46.6 + 5 % 2019 697.2 248.1 945.2 40.8 + 5 %

* بيانات محدثة

وقالت المؤسسة في تقريرها إن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على المتقاعدين حتى نهاية 2019 بلغ نحو 852.8 مليار ريال.

وصرف منها نحو 78.2 مليار ريال خلال عام 2019 مقارنة بمبلغ 79.6 مليار ريال عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 1% كما يوضح الجدول التالي:

المبالغ المصروفة للمتقاعدين وأصحاب الدفعة الواحدة (مليار ريال) السنة إجمالي المبالغ المصروفة التغير السنوي القيمة النسبة 2012 وما قبلها 410.8 44.6 + 16 % 2013 456.1 45.3 + 2 % 2014 506.3 50.1 + 11 % 2015 561.2 54.9 + 10 % 2016 627.1 65.9 + 20 % 2017 694.9 67.8 + 3 % 2018* 774.5 79.6 + 17 % 2019 852.8 78.2 ( 1 %)

* بيانات محدثة.

وأظهر التقرير أن عدد المتقاعدين الذكور شكل الغالبية العظمى من إجمالي عدد المتقاعدين ما يمثل نسبة 88%، إذ بلغ عددهم نحو 833 ألف خلال عام 2019 بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2018.

بينما بلغت نسبة المتقاعدات الإناث 12% من إجمالي المتقاعدين، ما يعادل نحو 112.2 ألف متقاعدة بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2018، كما يوضح الجدول أدناه:

تطور عدد المتقاعدين حسب الجنس منذ عام 2010 (ألف) * السنة عدد المتقاعدين التغير ذكور إناث الإجمالي العدد النسبة العدد النسبة ذكور إناث 2010 499.5 93 % 34.8 7 % 534.3 28.5 4.5 2011 524.5 93 % 40.0 7 % 564.5 24.9 5.2 2012 552.5 92 % 46.7 8 % 599.2 28.1 6.7 2013 590.9 92 % 53.7 8 % 644.6 38.4 7.0 2014 634.2 91 % 62.2 9 % 696.3 43.2 8.5 2015 675.0 90 % 71.4 10 % 746.4 40.8 9.2 2016 719.3 90 % 84.1 10 % 803.4 44.4 12.7 2017 761.1 89 % 96.7 11 % 857.8 41.8 12.6 2018 798.6 88 % 105.8 12 % 904.4 37.5 9.1 2019 833.0 88 % 112.2 12 % 945.2 34.4 6.5

* بيانات محدثة.

واستحوذت منطقة الرياض على أكبر عدد من المتقاعدين لعام 2019، إذ بلغ عددهم 249.1 ألف متقاعد ما يمثل نسبة 26 % من إجمالي المتقاعدين في المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 227.2 ألف متقاعد ما يشكل نسبة 24 % من إجمالي المتقاعدين.

وفيما يلي جدول يوضح توزيع عدد المتقاعدين حسب مناطق المملكة لعام 2019:

توزيع عدد المتقاعدين حسب المناطق الإدارية بالمملكة (ألف) السنة عدد المتقاعدين التغير التوزيع النسبي 2018* 2019 العدد النسبة الرياض 238.3 249.1 10.8 % 5 + % 26.4 مكة المكرمة 217.6 227.2 9.6 % 4 + % 24.0 الشرقية 95.7 99.8 4.1 % 4 + % 10.6 عسير 90.2 94.2 4.0 % 4 + % 10.0 المدينة المنورة 52.9 55.5 2.6 % 5 + % 5.9 جازان 46.1 48.1 2.0 % 4 + % 5.1 القصيم 44.5 46.3 1.8 % 4 + % 4.9 تبوك 35.2 36.8 1.6 % 5 + % 3.9 حائل 22.6 23.6 1.0 % 4 + % 2.5 الباحة 21.2 22.6 1.4 % 7 + % 2.4 الجوف 16.4 17.1 0.7 % 4 + % 1.8 نجران 13.4 14.1 0.7 % 5 + % 1.5 الحدود الشمالية 10.5 11.0 0.5 % 5 + % 1.2 الإجمالي 904.4 945.2 40.8 % 5 + % 100.0

* بيانات محدثة.

واستحوذت الفئة العمرية من 50 إلى 54 سنة على أكبر نسبة من إجمالي المتقاعدين لمختلف الفئات العمرية، إذ بلغت نسبتها 26 % من إجمالي المتقاعدين، تليها الفئة العمرية من 45 إلى 49 سنة والفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة بنسبة 20%، كما يبين الجدول أدناه: