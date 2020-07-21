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ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 945.2 ألف متقاعد (+5%) بنهاية عام 2019

ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 945.2 ألف متقاعد (+5%) بنهاية عام 2019

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ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 945.2 ألف متقاعد (+5%) بنهاية عام 2019

ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 945.2 ألف متقاعد (+5%) بنهاية عام 2019
http://almnatiq.net/?p=886522
المناطق - متابعات

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أن عدد المتقاعدين بالسعودية بلغ بنهاية 2019 نحو 945.2 ألف متقاعد، مقارنة بـ 904.4 ألف بنهاية 2018، بزيادة قدرها 40.8 ألف متقاعد.

وأظهر التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2019، أن عدد المتقاعدين الأحياء وصل إلى نحو 697.2 ألف متقاعد بنهاية عام 2019 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما بلغ عدد المتوفين نحو 248.1 ألف متقاعد متوفى بزيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2018.

وفيما يلي جدول يبين تطور عدد المتقاعدين منذ عام 2010 حتى نهاية عام 2019:

تطور عدد المتقاعدين التراكمي منذ عام 2010 (ألف)*

السنة

عدد المتقاعدين

التغير

الأحياء

المتوفون

الإجمالي

العدد

النسبة

2010

323.7

210.7

534.3

33.0

+ 7 %

2011

349.5

215.0

564.5

30.1

+ 6 %

2012

379.7

219.5

599.2

34.8

+ 6 %

2013

420.4

224.2

644.6

45.4

+ 8 %

2014

467.4

228.9

696.3

51.7

+ 8 %

2015

512.6

233.8

746.4

50.0

+ 7 %

2016

564.9

238.5

803.4

57.1

+ 8 %

2017

615.3

242.5

857.8

54.4

+ 7 %

2018

658.4

246.1

904.4

46.6

+ 5 %

2019

697.2

248.1

945.2

40.8

+ 5 %
بيانات محدثة

وقالت المؤسسة في تقريرها إن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على المتقاعدين حتى نهاية 2019 بلغ نحو 852.8 مليار ريال.

وصرف منها نحو 78.2 مليار ريال خلال عام 2019 مقارنة بمبلغ 79.6 مليار ريال عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 1% كما يوضح الجدول التالي:

المبالغ المصروفة للمتقاعدين وأصحاب الدفعة الواحدة (مليار ريال)

السنة

إجمالي المبالغ المصروفة

التغير السنوي

القيمة

النسبة

2012 وما قبلها

410.8

44.6

+ 16 %

2013

456.1

45.3

+ 2 %

2014

506.3

50.1

+ 11 %

2015

561.2

54.9

+ 10 %

2016

627.1

65.9

+ 20 %

2017

694.9

67.8

+ 3 %

2018*

774.5

79.6

+ 17 %

2019

852.8

78.2

( 1 %)
*بيانات محدثة.

وأظهر التقرير أن عدد المتقاعدين الذكور شكل الغالبية العظمى من إجمالي عدد المتقاعدين ما يمثل نسبة 88%، إذ بلغ عددهم نحو 833 ألف خلال عام 2019 بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2018.

بينما بلغت نسبة المتقاعدات الإناث 12% من إجمالي المتقاعدين، ما يعادل نحو 112.2 ألف متقاعدة بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2018، كما يوضح الجدول أدناه:

تطور عدد المتقاعدين حسب الجنس منذ عام 2010 (ألف) *

السنة

عدد المتقاعدين

التغير

ذكور

إناث

الإجمالي

العدد

النسبة

العدد

النسبة

ذكور

إناث

2010

499.5

93 %

34.8

7 %

534.3

28.5

4.5

2011

524.5

93 %

40.0

7 %

564.5

24.9

5.2

2012

552.5

92 %

46.7

8 %

599.2

28.1

6.7

2013

590.9

92 %

53.7

8 %

644.6

38.4

7.0

2014

634.2

91 %

62.2

9 %

696.3

43.2

8.5

2015

675.0

90 %

71.4

10 %

746.4

40.8

9.2

2016

719.3

90 %

84.1

10 %

803.4

44.4

12.7

2017

761.1

89 %

96.7

11 %

857.8

41.8

12.6

2018

798.6

88 %

105.8

12 %

904.4

37.5

9.1

2019

833.0

88 %

112.2

12 %

945.2

34.4

6.5
 *بيانات محدثة.

واستحوذت منطقة الرياض على أكبر عدد من المتقاعدين لعام 2019، إذ بلغ عددهم 249.1 ألف متقاعد ما يمثل نسبة 26 % من إجمالي المتقاعدين في المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 227.2 ألف متقاعد ما يشكل نسبة 24 % من إجمالي المتقاعدين.

وفيما يلي جدول يوضح توزيع عدد المتقاعدين حسب مناطق المملكة لعام 2019:

توزيع عدد المتقاعدين حسب المناطق الإدارية بالمملكة (ألف)

السنة

عدد المتقاعدين

التغير

التوزيع النسبي

2018*

2019

العدد

النسبة

الرياض

238.3

249.1

10.8

% 5 +

% 26.4

مكة المكرمة

217.6

227.2

9.6

% 4 +

% 24.0

الشرقية

95.7

99.8

4.1

% 4 +

% 10.6

عسير

90.2

94.2

4.0

4 +

% 10.0

المدينة المنورة

52.9

55.5

2.6

% 5 +

% 5.9

جازان

46.1

48.1

2.0

% 4 +

% 5.1

القصيم

44.5

46.3

1.8

% 4 +

% 4.9

تبوك

35.2

36.8

1.6

% 5 +

% 3.9

حائل

22.6

23.6

1.0

% 4 +

% 2.5

الباحة

21.2

22.6

1.4

% 7 +

% 2.4

الجوف

16.4

17.1

0.7

% 4 +

% 1.8

نجران

13.4

14.1

0.7

5 +

% 1.5

الحدود الشمالية

10.5

11.0

0.5

% 5 +

% 1.2

الإجمالي

904.4

945.2

40.8

% 5 +

% 100.0
*بيانات محدثة.

واستحوذت الفئة العمرية من 50 إلى 54 سنة على أكبر نسبة من إجمالي المتقاعدين لمختلف الفئات العمرية، إذ بلغت نسبتها 26 % من إجمالي المتقاعدين، تليها الفئة العمرية من 45 إلى 49 سنة والفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة بنسبة 20%، كما يبين الجدول أدناه:

توزيع المتقاعدين حسب السن عند ترك الخدمة (ألف)

فئة السن

المتقاعدون

التغير

التوزيع النسبي

2018*

2019

العدد

النسبة

أقل من 35

64.5

65.7

1.2

+ 2 %

%

35-39

40.1

41.2

1.1

+ 3 %

4 %

40-44

99.7

102.4

2.7

+ 3 %

11 %

45-49

182.6

188.6

6.1

3 %

20 %

50-54

229.4

245.7

16.3

7 %

26 %

55-59

87.2

91.5

4.3

+ 5 %

10 %

60-64

178.3

187.3

9.0

+ 5 %

20 %

أكثر من 64

22.6

22.8

0.2

+ 1 %

%

الإجمالي

904.4

945.2

40.8

+ 5 %

100 %

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