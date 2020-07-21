الأمير فيصل بن مشعل يدشن موقع مجلس فتيات القصيم

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، الموقع الالكتروني لمجلس فتيات القصيم , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين عام مجلس فتيات القصيم منال بنت عبدالعزيز المهنا , والمشرف على مشاريع التقنية بإمارة المنطقة صالح الرسي , بهدف تحفيز وتعزيز العمل التقني للمجلس.

واستمع سموه من قبل أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا , عن تفاصيل الموقع والمشتمل على الرؤية والأهداف والرسالة للمجلس , بالإضافة إلى تفاصيل 40 عضو من عضوات مجلس فتيات القصيم , وكذلك المبادرات المقدمة والندوات المقامة , مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتحفيزه وتشجيعه لكافة المبادرات والأعمال التي يقدمها المجلس.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية تعزيز الجانب التقني في كافة الأعمال المباركة التي يقدمها المجلس , مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تعزيز كل ما من شأنه الاهتمام بالمرأة وتمكينها وتعزيز كافة الجوانب المرتبطة بشقائق الرجال , موجهاً سموه بإطلاق ملتقى “العزلة الاجتماعية” لتعزيز تحصين الأسر وأفراد المجتمع , من تأثير الأجهزة الإلكترونية والألعاب والتطبيقات المؤثرة وأدوات التواصل الاجتماعي والإسراف في استخدامها , وما تسببه من مشاكل أسرية وعزلة اجتماعية.

وأثنى سموه على جهود مجلس فتيات القصيم على ما يبذلونه من أعمال مباركة والتي كان آخرها إقامة ملتقى رفق الاسري , مشيداً بالشراكة المثمرة بين المجلس وإدارة مشاريع التقنية بإمارة المنطقة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.