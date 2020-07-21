بلدية القطيف تبدأ تنفيذ ممشى حي التركية بطول ٨٨٥ م

المناطق - القطيف

بدأت بلدية محافظة القطيف تنفيذ مشروع الممشى الذي يقع في حي التركية، ليخدم ممارسي رياضة المشي من جميع الفئات السنية، بطول 885 متر و عرض 35 مترا بمساحة اجمالية ( 31 الف ) متر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني بأن البلدية بدأت العمل في تنفيذ ممشى حي التركية بطول ٨٨٥ م ، و عرض ٣٥م ، و يتضمن مسطحات خضراء و جلسات متنوعة و ألعاب الأطفال وأشجار على امتداد الممشى و إنارة تجميلية و خدمات أخرى ، ضمن جهودها في تحسين جودة الحياة و أنسنة المدن، وتم تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة وتوفير عناصر الأمن والسلامة بعيداً عن مخاطر السيارات.

وأشار الى أن التصاميم الهندسية للموقع اعتمدت على الخطوط الهندسية المنحنية، لافتا الى أن الفكرة الهندسية تتمثل في استخدام الخطوط التصميمية بشكل حديث و التداخل ما بين المسطحات الخضراء و الجلسات و الألعاب، بالإضافة الى ربط كل أجزاء الممشى بمسارات الحركة و التنوع في الأنشطة ما بين لعب الأطفال و ألعاب رياضية و مناطق استثمارية و التنوع في أشكال و أحجام الجلسات، مضيفا، أن التصميم الهندسي أخذ في اعتباره مراعاة ذوي الإعاقة في المسارات الداخلية وفي أماكن انتظار السيدات.

وذكر أن الممشى يشمل المدخل الرئيسي و الكتلة الاستثمارية و منطقة ألعاب أطفال و مسطحات مائية و ساحة احتفالات رئيسية و مظلة الساحة الرئيسية و مدخل فرعي و جلسات حرة و الساحة الرئيسية.

وأبان المهندس الحسيني بأن البلدية حريصة على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده المحافظة، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانتها كمحافظة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار، ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان.