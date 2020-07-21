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اتحاد الإعلام يعتمد لائحة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين

اتحاد الإعلام يعتمد لائحة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين
http://almnatiq.net/?p=886550
المناطق - واس

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لائحة صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين، إحدى مبادرات الاتحاد التي أعلنها المجلس في وقت سابق، التي تحظى بدعم مالي قدره نصف مليون ريال من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أعلن في اجتماعه الخامس “عن بُعد” الذي عقد مساء الثلاثاء الموافق 21 إبريل 2020م، اعتماد لجنة مكونة من أعضاء المجلس، للإشراف على عمل الصندوق، وتحديد آلياته بجانب السعي إلى الحصول على تمويل الصندوق من هيئات وشخصيات اعتبارية لدعم ميزانيته.
وتبدأ أولى خطوات طلب الدعم بتعبئة (نموذج طلب الدعم) يوضح فيه مسببات الطلب مع إرفاق المستندات التي تثبت الإعسار عن سداد المديونية، وذكر مبلغ المديونية الذي لم يتم سداده للبدء في دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة، التي بدورها تقوم برفع التوصيات والمقترحات إلى رئاسة اتحاد الإعلام الرياضي، ويتوفر النموذج عبر موقع الاتحاد: https://ssmfksa.com/sf ، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني [email protected] لاستقبال كافة الاستفسارات والاقتراحات الخاصة بخدمات الصندوق.
يذكر بأن الصندوق قد بدأ في شهر رمضان الماضي بتقديم الدعم للإعلاميين المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد COVID – 19 ومساعدتهم في قضاء احتياجات العيد.
يشار إلى أن هذا البرنامج يهدف لتقديم الدعم والمساندة للإعلاميين الرياضيين وأسرهم، وتلمس احتياجاتهم تقديراً ووفاءً لهم، وإيماناً بدورهم الكبير في خدمة الإعلام الرياضي إذ ترتكز أوجه الدعم للمستفيدين من الصندوق على الإسهام في سداد مديونيات المعسرين، بجانب تحمل بعض تكاليف الخدمات الصحية والعلاجية والمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لمن تنطبق عليه شروط الدعم.

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