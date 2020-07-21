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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه
http://almnatiq.net/?p=886559
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه خلالها بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية ، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

ومن جهته بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه خلالها بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال سمو ولي العهد:” يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات، داعين المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن لا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب”.

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