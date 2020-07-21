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بلدية الخبر تكثف أعمال النظافة والوقاية بسوق الأغنام

بلدية الخبر تكثف أعمال النظافة والوقاية بسوق الأغنام

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قوة أمن الحج تضع آلية لطريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام خلال موسم الحج

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مدني بريدة يباشر حريقاً بمصنع مفروشات نتج عنه 6 إصابات

مدني بريدة يباشر حريقاً بمصنع مفروشات نتج عنه 6 إصابات

منطقة القصيم

مدني بريدة يباشر حريقاً بمصنع مفروشات نتج عنه 6 إصابات

مدني بريدة يباشر حريقاً بمصنع مفروشات نتج عنه 6 إصابات
http://almnatiq.net/?p=886581
المناطق / بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة مساء اليوم الثلاثاء حادث احتراق جزئي في مكينة شفط غبار ونشارة الخشب داخل مصنع للمفروشات يقع في المدينة الصناعية .. وذكر المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة ( 5:53 ) فتمت مباشرة الحادث واخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي وقد نتج عن الحادث اصابة ( 6 ) أشخاص من الجنسية الآسيوية بإصابات بسيطة تم نقلهم للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر ويجري العمل حالياً على اجراءات خروجهم من المستشفى بعد أن تلقوا العلاج اللازم

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