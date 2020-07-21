مدني بريدة يباشر حريقاً بمصنع مفروشات نتج عنه 6 إصابات

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باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة مساء اليوم الثلاثاء حادث احتراق جزئي في مكينة شفط غبار ونشارة الخشب داخل مصنع للمفروشات يقع في المدينة الصناعية .. وذكر المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة ( 5:53 ) فتمت مباشرة الحادث واخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي وقد نتج عن الحادث اصابة ( 6 ) أشخاص من الجنسية الآسيوية بإصابات بسيطة تم نقلهم للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر ويجري العمل حالياً على اجراءات خروجهم من المستشفى بعد أن تلقوا العلاج اللازم

