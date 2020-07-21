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بلدية الخبر تكثف أعمال النظافة والوقاية بسوق الأغنام

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بلدية الخبر تكثف أعمال النظافة والوقاية بسوق الأغنام

بلدية الخبر تكثف أعمال النظافة والوقاية بسوق الأغنام
http://almnatiq.net/?p=886595
المناطق - الدمام

كثفت بلدية محافظة الخبر أعمال النظافة والوقاية بسوق الأغنام الحالي وتحسين الوضع من خلال تنظيف السوق ورفع المخلفات والرمال من أمام الحظائر وتكثيف أعمال الرش والوقاية، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأنه تم رفع ما يزيد عن 1350 متر مكعب من المخلفات والرمال من سوق الاغنام خلال أسبوع، مؤكدا استمرار العمل في الموقع، وذلك ضمن اهتمام البلدية بالبيئة المحيطة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يكفل عدم تكون بؤر لتوالد الحشرات في السوق.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي بأنه تم تفعيل مكتب البلدية في سوق المواشي وتزويده بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر والزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق، ورفع الحيوانات النافقة أولا بأول.

مشددا في الوقت ذاته بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات بالمحافظة على نظافة الحظائر وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي، حيث أن البلدية تقوم بحملات دورية ومستمرة للحفاظ على النظافة.

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