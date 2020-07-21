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“جود الإسكان” تطلق حملتها “جود مبرور” لتأمين المساكن للأسر الأشد حاجة

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“جود الإسكان” تطلق حملتها “جود مبرور” لتأمين المساكن للأسر الأشد حاجة

“جود الإسكان” تطلق حملتها “جود مبرور” لتأمين المساكن للأسر الأشد حاجة
http://almnatiq.net/?p=886604
المناطق- الرياض

أعلنت منصة جود الإسكان عن إطلاق حملتها الخيرية “جود مبرور” بالتزامن مع بدء العشر الأولى من شهر ذي الحجة، لتحفيز تقديم العطاءات الخيرية إلى مستحقيها من الأسر الأشد احتياجاً إلى السكن في المملكة وتمكينها من تملك مسكنها الأول.
وتعتزم المنصة طرح العديد من فرص العطاء الخيري التي ستطرح أمام الجمهور العام من خلال حساب المنصة الرسمي في تويتر (@joodeskan)،
وذلك على مدار الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، لإتاحة الفرصة أمام الأفراد والمؤسسات لتقديم عطاءاتهم الخيرية بواسطة قنوات الدفع الإلكتروني المتعددة التي توفرها منصة جود الإسكان.
وتستهدف حملة “جود مبرور” تحفيز العطاءات الخيرية من الجمهور العام في المملكة وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي، ما يسهم في تعزيز روح التراحم بين عموم المجتمع وتقديم يد العون والمساعدة إلى الأسر الباحثة عن السكن.
وتأتي هذه الحملة في أعقاب حملة جود الإسكان “كل يوم بيت”، التي دشنتها المنصة على مدار أيام شهر رمضان المبارك وتمَكّنت على إثرها من إسكان 320 أسرة حول المملكة بلغ عدد أفرادها 9270 فردا.
وتُعَد منصة «جود الإسكان» إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية.
وحظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين قدره 100 مليون ريال ومن ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قدره 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة – وفقها الله – بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة «جود الإسكان» الخيرية.

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