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المبعوث الأمريكي لسوريا: انتخابات النظام استفزاز كامل للسوريين

المبعوث الأمريكي لسوريا: انتخابات النظام استفزاز كامل للسوريين

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المبعوث الأمريكي لسوريا: انتخابات النظام استفزاز كامل للسوريين

المبعوث الأمريكي لسوريا: انتخابات النظام استفزاز كامل للسوريين
http://almnatiq.net/?p=886605
المناطق- الرياض

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السفير جيمس جيفري أن انتخابات مجلس الشعب لدى النظام السوري الأخيرة، تمثّل استفزازاً كاملاً للسوريين، مؤكداً مواصلة الولايات المتحدة الضغط على دمشق اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً.
وقال جيفري لوسائل إعلام أمريكية اليوم: إن نظام بشار الأسد لم يعبأ بالنازحين واللاجئين وحرمهم من المشاركة السياسية، حيث أجرى النظام السوري انتخابات تشريعية الأحد الماضي، مستبعداً أصوات السوريين بالخارج، وهم أكثر من خمسة ملايين لاجئ فروا من البلاد بسبب حرب النظام ضد مواطنيه.
وأضاف: إن الانتخابات تأكيد آخر على أن نظام الأسد الديكتاتوري المجرم غير مهتم بالشعب السوري، ولم نكن نتوقع انتخابات نزيهة أو حرة، فهم لم ينظموا انتخابات نزيهة وحرة في ظل نظام البعث، هذا الأمر بسهولة غريب عن فلسفتهم، إنهم يخادعون ويكذبون ويبالغون في النتائج لصالح قائدهم طوال الوقت.
وأشار إلى أن قانون قيصر مر بأغلبية ساحقة من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، ويحظى بدعم الجميع في أمريكا وحلفائها الأوروبيين والعرب، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل زيادة الضغط حتى ترى نتائج لأنه لا خيار لديها، لأن النظام السوري لا يشكل خطورة على شعبه فحسب، بل على جيرانه وعلى المنطقة.

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