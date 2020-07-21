في يوم.. الولايات المتحدة تسجل 57777 إصابة مؤكدة و 473 وفاة بكورونا

المناطق- الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 57,777 إصابة مؤكدة و 473 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,819,139 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 140,630 وفاة.