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أسعار النفط تسجل ارتفاعات في إغلاق تداولاتها

أسعار النفط تسجل ارتفاعات في إغلاق تداولاتها
http://almnatiq.net/?p=886624
المناطق- الرياض

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم ارتفاعاً بحوالي دولار للبرميل، مسجلةً أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، بدعم من اتفاق الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيزية ضخمة، وأنباء مشجعة بشأن تجارب على لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعةً 1.04 دولار، أو 2.4 في المئة، لتسجل عند التسوية 44.32 دولاراً للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 1.15 دولار، أو 2.82 في المئة، لتبلغ عند التسوية 41.96 دولاراً للبرميل.

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