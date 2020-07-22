أسعار النفط تسجل ارتفاعات في إغلاق تداولاتها

أسعار النفط تسجل ارتفاعات في إغلاق تداولاتها

أبرز المواد
الجيش المصري يحبط هجومًا إرهابيًا بشمال سيناء

الجيش المصري يحبط هجومًا إرهابيًا بشمال سيناء

أبرز المواد
بالأرقام.. هذا ما أنجزه العالم على طريق “لقاحات كورونا”

بالأرقام.. هذا ما أنجزه العالم على طريق “لقاحات كورونا”

أبرز المواد
تركيا تخسر رسميا صفقة أفضل مقاتلة في العالم.. والمشتري جاهز

تركيا تخسر رسميا صفقة أفضل مقاتلة في العالم.. والمشتري جاهز

أبرز المواد

الجيش المصري يحبط هجومًا إرهابيًا بشمال سيناء

الجيش المصري يحبط هجومًا إرهابيًا بشمال سيناء
http://almnatiq.net/?p=886625
المناطق- الرياض

أحبطت قوات الجيش المصري محاولة هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر المسلحة.
وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم بأن قوات التأمين للارتكاز الأمني قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر المسلحة داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 مسلحاً، منهم فرد يرتدى حزاماً ناسفاً، وتدمير أربع عربات منهم ثلاث عربات مفخخة، مشيرةً إلى مقتل اثنين من قوات الجيش المصري وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تسجل ارتفاعات في إغلاق تداولاتها

أسعار النفط تسجل ارتفاعات في إغلاق تداولاتها
بالأرقام.. هذا ما أنجزه العالم على طريق “لقاحات كورونا”

بالأرقام.. هذا ما أنجزه العالم على طريق “لقاحات كورونا”
تركيا تخسر رسميا صفقة أفضل مقاتلة في العالم.. والمشتري جاهز

تركيا تخسر رسميا صفقة أفضل مقاتلة في العالم.. والمشتري جاهز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*