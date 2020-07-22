أمانة الجوف تبحث مع سجون المنطقة تفعيل دور النزلاء في المجتمع

المناطق - الجوف

بحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عدداً من مجالات التعاون بين الأمانة وسجون المنطقة لنزلاء السجون من خلال دور الأمانة في خدمة المجتمع .

جاء ذلك خلال استقبال أمين المنطقة لمدير سجون منطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي في مكتبه بالأمانة اليوم.

ورحب المهندس الشرعان بتقديم الخدمات التي من الممكن أن تسهم في تفعيل دور النزلاء في المجتمع بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ويتناسب مع حاجة سوق العمل.