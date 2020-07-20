نفذت إدارة التفتيش بمحافظة طريف التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس ، جولات وحملات رقابية موسعة على الأنشطة التجارية الموطنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين والبروتكولات الصحية.
وأوضحت إدارة التفتيش ، أن الجولة أسفرت عن ضبط مخالفة وتحرير إنذارين ، لافتة الانتباه إلى أن الحملات مستمرة في جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين ، داعية الجميع للتواصل معها في حال وجود ملحوظات أو مخالفات والإبلاغ عن طريق تطبيق معا للرصد عبر الأجهزة الذكية ، أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 19911.
الموارد البشرية بطريف تنفذ جولات لمراقبة الالتزام بقرارات التوطين
نفذت إدارة التفتيش بمحافظة طريف التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس ، جولات وحملات رقابية موسعة على الأنشطة التجارية الموطنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين والبروتكولات الصحية.
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