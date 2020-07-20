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تعليم تبوك يعتمد 18مدرسة للطفولة المبكرة للعام الدراسي الجديد

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” الدرعان ” مديراً لإدارة التفتيش بمنطقة الجوف

” الدرعان ” مديراً لإدارة التفتيش بمنطقة الجوف

منطقة الجوف

الموارد البشرية بطريف تنفذ جولات لمراقبة الالتزام بقرارات التوطين

الموارد البشرية بطريف تنفذ جولات لمراقبة الالتزام بقرارات التوطين
http://almnatiq.net/?p=886638
المناطق - طريف

نفذت إدارة التفتيش بمحافظة طريف التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس ، جولات وحملات رقابية موسعة على الأنشطة التجارية الموطنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين والبروتكولات الصحية.
وأوضحت إدارة التفتيش ، أن الجولة أسفرت عن ضبط مخالفة وتحرير إنذارين ، لافتة الانتباه إلى أن الحملات مستمرة في جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين ، داعية الجميع للتواصل معها في حال وجود ملحوظات أو مخالفات والإبلاغ عن طريق تطبيق معا للرصد عبر الأجهزة الذكية ، أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 19911.

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