الموارد البشرية بطريف تنفذ جولات لمراقبة الالتزام بقرارات التوطين

المناطق - طريف

نفذت إدارة التفتيش بمحافظة طريف التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس ، جولات وحملات رقابية موسعة على الأنشطة التجارية الموطنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين والبروتكولات الصحية.

وأوضحت إدارة التفتيش ، أن الجولة أسفرت عن ضبط مخالفة وتحرير إنذارين ، لافتة الانتباه إلى أن الحملات مستمرة في جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين ، داعية الجميع للتواصل معها في حال وجود ملحوظات أو مخالفات والإبلاغ عن طريق تطبيق معا للرصد عبر الأجهزة الذكية ، أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 19911.