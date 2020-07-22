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مركز الابتكار وريادة الأعمال ينال ترخيص حاضنة ومسرعة أعمال من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة

مركز الابتكار وريادة الأعمال ينال ترخيص حاضنة ومسرعة أعمال من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
http://almnatiq.net/?p=886643
المناطق- الجوف

حصل مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الجوف على ترخيص حاضنة ومسرعة الأعمال من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لدعم رواد الأعمال من خلال تقديم العديد من الخدمات على مدار 3 سنوات من قبل وحدة حاضنة الأعمال، و9 أشهر من قبل وحدة مسرعة الأعمال.
وأوضحت مشرفة مركز الابتكار وريادة الأعمال د.نعيمة المويشير أن حصول المركز على هذا الترخيص يعتبر انطلاقة لأعماله التي تهدف لدعم رواد الأعمال في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات ومشاريع تجارية قائمة، من خلال تقديم الدعم المتمثل في الاستشارات والتدريب وتوفير مساحات العمل والتوصيل للجهات الداعمة خلال المراحل الأساسية للمشروع والتي تشمل مرحلة الإعداد والتأسيس والنمو.
وأكدت مشرفة مركز الابتكار أن التركيز سيكون على المشاريع التي تحمل سمات ريادية كالاعتماد على الابتكار، والتوجه للسوق الخارجي، بالإضافة إلى التمتع بفرص نمو عالية .

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