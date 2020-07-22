” الدرعان ” مديراً لإدارة التفتيش بمنطقة الجوف

المناطق- الجوف

أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بالرياض الأستاذ حمد بن محمد الرميح قراراً بتكليف الأستاذ مساعد أحمد فرحان الدعان مديراً لإدارة التفتيش بمكتب العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف لمدة عام اعتباراً من 29 ذو القعدة 1441 هـ

من جانبه عبر ”الدعان ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء .

أوضح ذلك زايد بن مبروك زايد اللاحم مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة بمنطقة الجوف .