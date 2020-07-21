تعليم تبوك يعتمد 18مدرسة للطفولة المبكرة للعام الدراسي الجديد

تبوك- فايز السميري:

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري تشغيل 18مدرسة للطفولة المبكرة في منطقة تبوك، تتضمن 69 فصلاً دراسياً وتستوعب نحو 1600 طالب ، مؤكداً على استيعاب الإدارة لتشغيلها مع بداية العام الدراسي بإذن الله ونطاقها الجغرافي في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة .

وأشار مدير التعليم إلى أن اهتمام وزارة التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة يأتي في إطار اهتمام القيادة في دعمها للتعليم، كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيقاً لرؤية المملكة في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم أينما كان، وفق خيارات متنوعة.

ورفع شكره للقيادة الحكيمة على الدعم السخي الذي يجده التعليم والشكر لوزير التعليم ونائب الوزير ومساعد الوزير على تذليل الصعوبات كافة، والمتابعة المستمره لبرامج الطفولة المبكرة، منوهاً بحرص ودعم سمو أمير المنطقه لكل مايخدم التعليم في المنطقة.