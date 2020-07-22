رئيس جامعة الجوف يزور المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية ويشيد بتنظيم العمل وتقديم الخدمات الإلكترونية

المناطق- الجوف

اطلع رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع اليوم (الثلاثاء) على أركان ومحتويات المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية، وأبرز أنشطتها ومصادر المعلومات الإلكترونية والمطبوعة المتوفرة بها، مستمعاً لشرحٍ من د. حصة بنت محمد الرويلي عميد شؤون المكتبات عن محتويات المكتبة والخدمات التي تقدمها لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، والمصادر البحثية وآلية العمل فيها وأهم المنجزات والبرامج التي ترفد البحث العلمي وترتقي بالجامعة في التصنيفات الإقليمية والدولية.

وأوضحت د. الرويلي، أن المكتبة تحتوي على آلاف المجلدات والكتب المطبوعة والمخطوطات الأصلية والمصورة، بالإضافة للدوريات التي الواردة عن طريق الاشتراك والتبادل المعرفي، حيث تشترك في (186) قاعدة بيانات إلكترونية عالمية بأكثر من (35) ألف عنوان، وتضم أكثر من (370) ألف كتاب ورقي و560 كتاباً إلكترونياً في جميع مناهل

المعرفة، وأكثر من (7) آلاف وعاء معلوماتي، والملايين من الأطروحات العلمية وأبحاث المؤتمرات والأوراق العلمية ذات الأبحاث الأصيلة والدوريات العلمية المحكمة إقليمياً وعالمياً.

كما أوضحت د. الرويلي، بأن عدد المستفيدين من خدمات الأجهزة والإنترنت بالمكتبات وصل إلى (37322)، كما تم تقديم خدمات الإعارة لعدد (15116) مستفيداً من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وعن المشاريع المستقبلية، أفادت بأن مشروع تأهيل وفهرسة مكتبات الجامعة الذي تم تنفيذه خلال الفصل الصيفي أتاح أوعية معلومات حديثة مرنة وموثقة تصل إلى 110 آلاف عنوان عربي و31 ألف عنوان أجنبي، مضيفة أن الفريق العلمي من منسوبي العمادة يعمل على نقل 21 رسالة علمية لطلبة الدراسات العليا بالجامعة ورفع عناوينها وملخصاتها إلى موقع العمادة، واستكمال إيداع الرسائل العلمية الجامعية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس عبر بوابة المكتبة الرقمية السعودية.

وأكدت د. الرويلي، أنه سيتم تزويد المكتبة بـ (119) كتاباً ومرجعاً لبرامج الدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ – 1442هـ، وتزويدها أيضاً بـ (1470) مرجعاً لبرامج البكالوريوس خلال الفصل الدراسي من العام نفسه.

وفي ختام جولته في المكتبة المركزية زار د. الشايع، قسم المخطوطات، قسم الإهداء والتبادل والمشاركة في المعارض، قسم التقنية، قسم الإجراءات الفنية، وقسم المطبعة، معرباً عن إعجابه بما شاهده من خدمات تضيف ميزة علمية لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، وتنظيم العمل وحرص منسوبي العمادة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين .