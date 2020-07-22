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رويترز: إصابات كورونا في كاليفورنيا تتجاوز ال 400 ألف

رويترز: إصابات كورونا في كاليفورنيا تتجاوز ال 400 ألف

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رويترز: إصابات كورونا في كاليفورنيا تتجاوز ال 400 ألف

رويترز: إصابات كورونا في كاليفورنيا تتجاوز ال 400 ألف
http://almnatiq.net/?p=886670
المناطق_رويترز

تشير إحصاءات وكالة “رويترز” إلى أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تجاوزت الـ 400 ألف حالة، وهناك توقعات بأن تصبح الولاية الأكثر تضررا جراء الفيروس

وحسب الإحصاءات، فقد تم تسجيل 400 ألف و166 إصابة بفيروس كورونا في كاليفورنيا، ومن المتوقع أن تتقدم على ولاية نيويورك قريبا من حيث عدد الإصابات، والتي سجلت فيها 412 ألفا و800 حالة، ويبلغ المعدل اليومي للإصابات نحو 700 حالة جديدة كل يوم في يوليو، بينما يعادل المعدل اليومي للإصابات الجديدة في كاليفورنيا 8300 حالة

الولايات المتحدة.. المعدلات اليومية لإصابات كورونا فوق 60 ألفا لليوم السادس

وكانت ولاية نيويورك أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لكنها تمكنت من احتواء تفشي الفيروس إلى حد كبير، وسجلت يوم الاثنين أدنى عدد للإصابات منذ 4 أشهر

ولو كانت كاليفورنيا بلدا مستقلا، لكانت في المرحلة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز الـ 3.8 مليون حالة، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 140 ألفا، وقد يصل إلى 157 ألفا بحلول 8 أغسطس، حسب توقعات المراكز الأمريكية لمحاربة الأمراض والوقاية منها

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