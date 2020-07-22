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باحثون يحذرون من تطبيق مراسلة خطير يهدد هواتف الأندرويد

باحثون يحذرون من تطبيق مراسلة خطير يهدد هواتف الأندرويد
http://almnatiq.net/?p=886672
المناطق_الرياض

كشف الباحثون الأمنيون عن خطر جديد بشأن ثغرات هواتف الأندرويد، وهو تطبيق Welcome Chat الشهير للمراسلة. وأوضح الباحثون أن التطبيق يخزن الرسائل النصية والصور عبر الإنترنت بحيث يمكن للمخترقين سرقتها بسهولة

وأشار الباحثون بشركة الأمن السيبراني ESET، إلى أنه تم تصميم تطبيق “Welcome Chat” للاتصال بالخادم المركزي كل خمس دقائق مع بعض أجزاء من آخر محادثات المستخدم مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، بالإضافة إلى قدرته على التسلل للرسائل القصيرة المرسلة والمستلمة، وسجل المكالمات، وقائمة جهات الاتصال، وصور المستخدم، والمكالمات الهاتفية المسجلة، وموقع GPS

ومن بين الثغرات القاتلة في التطبيق تخزين البيانات المرسلة من قبل المستخدمين في مكان غير آمن عبر شبكة الأنترنت ما يجعلها متاحة للاستيلاء عليها من قبل الهاكرز منذ لحظة التسجيل في الخدمة

وتطبيق التجسس الترحيبي الخاص بـ Welcome Chat استهدف المستخدمين الناطقين بالعربية، إذ كل من لغة الموقع الافتراضية واللغة الافتراضية داخل التطبيق هي العربية

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