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وزير الإسكان: مراجعة الدعم الإضافي لأصحاب الدخل ودراسة لإعفاء المسكن الذي يتجاوز 850 ألفاً من الضريبة

وزير الإسكان: مراجعة الدعم الإضافي لأصحاب الدخل ودراسة لإعفاء المسكن الذي يتجاوز 850 ألفاً من الضريبة

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وزير الإسكان: مراجعة الدعم الإضافي لأصحاب الدخل ودراسة لإعفاء المسكن الذي يتجاوز 850 ألفاً من الضريبة

وزير الإسكان: مراجعة الدعم الإضافي لأصحاب الدخل ودراسة لإعفاء المسكن الذي يتجاوز 850 ألفاً من الضريبة
http://almnatiq.net/?p=886676

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن القروض العقارية المدعومة تمثل 94% من إجمالي القروض العقارية الجديدة شهريا، وعدد العقود العقارية بلغ 18 ألفا خلال شهر يونيو الماضي

وبين أن الوزارة تستهدف الوصول لأكثر من 18 ألف وحدة سكنية للإسكان التنموي، إضافة إلى 200 جمعية خيرية وقدر حجم السيولة في برنامج الإسكان التنموي بأكثر من 380 مليون ريال

وقال أن الوزارة تراجع عملية الدعم الإضافي لأصحاب الدخل أقل من 20 ألف ريال

وكشف الحقيل خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية عن وجود دراسة لإعفاء المسكن الأول من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، الذي يتجاوز 850 ألف ريال، منوها بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للوزارة

وتوقع وصول عدد القروض إلى 550 ألف قرض عقاري خلال السنوات الـ5 القادمة

وأشار إلى أن نسبة التعثر لا تتجاوز 0.05 في إجمالي قيمة الوحدات السكنية، الذي بلغ 250 مليار ريال حاليا؛ ما يدلل على التزام المواطنين بسداد الأقساط

وأضاف الوزير الحقيل: عدد الوحدات التي تم تملكها أمس الأول (الإثنين) بلغ 1183 وحدة سكنية، والمتوسط اليومي لإجمالي الوحدات السكنية التي يتم تملكها منذ بداية يوليو الجاري 860 وحدة، فيما بدأت الأعداد تتجاوز حاجز الألف منذ نهاية الأسبوع الماضي، وعدد الوحدات وصل إلى 1100 في شهر فبراير خلال يوم واحد»

وأوضح أن شركة إعادة التمويل اشترت حقوق محافظ تمويل عقاري بنحو 7 مليارات ريال، ووقعت، الأحد الماضي، مع المؤسسة العامة للتقاعد لشراء حقوق محفظة تمويل بأكثر من 3 مليارات ريال، إضافة إلى شراء حقوق محفظة تمويل عقاري أخرى بقيمة 4 مليارات ريال، كما وضعت سقفا يصل إلى 20 مليار ريال خلال 2020، وستتحرك لتصل إلى ضعفي الـ20 مليارا خلال 2021

ونوه إلى أن التبرعات وصلت إلى 112 مليون ريال لبرنامج «جود» خلال شهر رمضان الماضي، كما بلغ عدد المتبرعين 10 آلاف متبرع خلال ثانية واحدة

وأفاد أن العقود المبرمة للإسكان التنموي مع القطاع الخاص لن تتوقف، كما أن الوزارة تعمل على ربط المصانع في قطاع التشييد والبناء مع كافة شركات التطوير العقاري بالمملكة

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