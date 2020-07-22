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الجوازات: خدماتنا مستمرة خلال إجازة الأضحى

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الجوازات: خدماتنا مستمرة خلال إجازة الأضحى

الجوازات: خدماتنا مستمرة خلال إجازة الأضحى
http://almnatiq.net/?p=886685
المناطق_الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، أنها مستمرة في تقديم الخدمات للحالات الطارئة غير القابلة للتأخير، طوال فترة عيد الأضحى.

وجاء إعلان الجوازات ردًّا على سؤال لأحد المستفيدين، عبر موقع تويتر، عن آخر يوم دوام للجوازات قبل العيد، لتجيب المديرية بأنها مستمرة في تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الطارئة غير القابلة للتأخير، التي لا يمكن إتمامها عبر منصة أبشر.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أوضحت مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص، وأشارت في بيان إلى أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة.

وأوضحت أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام ‫تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة.

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