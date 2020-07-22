الأرصاد: رياح نشطة بالرياض والقصيم وأمطار في جازان وعسير

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http://almnatiq.net/?p=886686
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ونجران وتؤثر رياح نشطة على مناطق القصيم والرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية 18 -42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى مترين وحالة البحر متوسط الموج

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج

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