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عداد كورونا… الإصابات حول العالم تتجاوز 15 مليوناً

عداد كورونا… الإصابات حول العالم تتجاوز 15 مليوناً
http://almnatiq.net/?p=886697
المناطق_رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 15 مليونا اليوم
الأربعاء.

ويمثل مجمل الإصابات البالغ 15 مليونا و9213 ما لا يقل عن ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة سنويا، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

في حين أن عدد الوفيات الذي تخطى 616 ألفا في سبعة أشهر قريب من أعلى مستوى لحالات الوفاة الناجمة عن
الإنفلونزا سنويا.

وبلغ العالم ذلك الرقم المثير للقلق بعدما أبلغت الهند، صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، عن قرابة 40 ألف إصابة جديدة في تحديثها اليومي لبيانات كورونا.

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