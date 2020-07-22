احدث الأخبار

السديس يوجّه بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة
أبرز المواد
 “الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%
أبرز المواد
 جامعة نجران تعلن نتائج القبول للمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
أبرز المواد
 مع بدء تفعيل الرصد الآلي.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات
أبرز المواد
 بمقدار 3 أمتار.. رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1441
أبرز المواد
 البرلمان الموريتاني يوسّع التحقيق بشأن “خيانة عظمى” تمس القيادة القطرية
أبرز المواد
 عداد كورونا… الإصابات حول العالم تتجاوز 15 مليوناً
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة بالرياض والقصيم وأمطار في جازان وعسير
أبرز المواد
 بدء موسم “تناول الكلاب” في كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 محادثات أميركية بريطانية في خضم توترات مع الصين
أبرز المواد
 باحثون يحذرون من تطبيق مراسلة خطير يهدد هواتف الأندرويد
أبرز المواد
 الوباء يستنزف الكادر الطبي الجزائري… 44 وفاة و2300 إصابة
أبرز المواد
السديس يوجّه بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة

السديس يوجّه بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة

أبرز المواد
“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%

“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%

أبرز المواد
جامعة نجران تعلن نتائج القبول للمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة نجران تعلن نتائج القبول للمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

أبرز المواد
مع بدء تفعيل الرصد الآلي.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

مع بدء تفعيل الرصد الآلي.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

أبرز المواد

السديس يوجّه بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة

السديس يوجّه بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة
http://almnatiq.net/?p=886701
المناطق_مكة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعرض خطة الرئاسة بموسم حج هذا العام، بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة من خمس لغات إلى عشر لغات.

وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستقوم بترجمة خطبة يوم عرفة لهذا العام إلى عشر لغات، وهي: (الإنجليزية – الملاوية – الأوردية – الفارسية – الفرنسية – الصينية – التركية – الروسية – الهوساوية – البنغالية)، وذلك عبر التطبيق الخاص لترجمة الخطبة ومنصة منارة الحرمين.

وبيّن الدكتور السديس؛ أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم، وأن المملكة مستعدة لعامها الثالث على التوالي بالعمل على هذا المشروع؛ إيصالاً لرسالة الإسلام الصحيحة لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات جزيلة للإسلام والمسلمين.

روابط ذات صلة

“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%

“الصحة”: زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات جدة بنسبة 54%
جامعة نجران تعلن نتائج القبول للمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة نجران تعلن نتائج القبول للمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
مع بدء تفعيل الرصد الآلي.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

مع بدء تفعيل الرصد الآلي.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*