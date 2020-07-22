مع بدء تفعيل الرصد الآلي.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

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أوضحت الإدارة العامة للمرور طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات، بالتزامن مع بدء تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، اليوم الأربعاء. وأوضح المرور قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ عليها.

وقررت الإدارة العامة للمرور بدء تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق 22 يوليو.

الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

وأضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة، أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر من خلال تسجيل الدخول في حسابك على أبشر، ثم الذهاب إلى «خدمات المركبات» واختيار «الاستعلامات»، ثم اختيار«صلاحية التأمين على المركبات»، ثم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، ورقم اللوحة، والرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

غرامة مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة

في السياق ذاته، أكدت الإدارة العامة للمرور أن قيمة الغرامة المالية على عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة لا تقل 100 ريال، ولا تزيد عن 150 ريالًا.

طريقة عمل آلية الرصد الآلي للمخالفات المرورية

ووفقًا للإدارة العامة للمرور فإنه عند تسجيل أي مخالفة مرورية على المركبة، يتم فحص سجل المركبة آليًّا، وعندما يتبين عدم وجود تأمين على المركبة، يتم تسجيل مخالفة «عدم وجود التأمين». وتم ربط مخالفة عدم وجود التأمين بتسجيل المخالفات للتأكد من استخدام المركبة على الطرق.