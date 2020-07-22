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الهلال على ابواب التعاقد مع نجم الأهلي المصري

الهلال على ابواب التعاقد مع نجم الأهلي المصري
http://almnatiq.net/?p=886734
المناطق_الرياض

فجرت تقارير صحفية مصرية، مفجأة من العيار الثقيل، بشأن اقتراب نادي الهلال، من التعاقد مع أحد نجوم الأهلي القاهري

وحسم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، صفقة وحيدة في الميركاتو الصيفي الحالي 2020 ، بالتعاقد مع الحارس عبدالله الجدعاني، قادمًا من صفوف الوحدة

وأشارت التقارير، إلى تقديم الهلال، عرضًا مغريًا إلى مسئولي الفريق المصري، للتعاقد مع حارس المرمى الشاب محمد أشرف

وأوضحت أن أشرف، جذب أنظار الهلال إليه، بعد تألقه الكبير في الفئات السنية للنادي الأهلي المصري، والذي جعله يشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وهو في عمر الـ17 فقط

ومن ناحيته، كشف أحمد علاء الدين، وكيل أعمال حارس الأهلي، أن نادي الهلال، كان يرغب في ضم أشرف، منذ الموسم الماضي، لكن الفريق المصري، رفض رحيله وتمسك به لأنه مستقبل النادي

وشدد وكيل أعمال اللاعب، أن الهلال، أعاد فتح المفاوضات من جديد مع الأهلي، من أجل حسم الصفقة، في الانتقالات الصيفية الحالية

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