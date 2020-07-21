نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث ، والداير بني مالك، والدرب، و الريث ،و الطوال، و العارضة، و بيش، وصبيا ، و فيفا، وهروب .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.
“الأرصاد”: سحب رعدية على منطقة جازان
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث ، والداير بني مالك، والدرب، و الريث ،و الطوال، و العارضة، و بيش، وصبيا ، و فيفا، وهروب .
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