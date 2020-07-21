“الأرصاد”: سحب رعدية على منطقة جازان

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث ، والداير بني مالك، والدرب، و الريث ،و الطوال، و العارضة، و بيش، وصبيا ، و فيفا، وهروب .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.