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أمانة القصيم تطلق برنامج أضاحي التطوعي

أمانة القصيم تطلق برنامج أضاحي التطوعي

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تستهدف مشاركة المجتمع المحلي في أعمال تنظيم الباعة والمتسوقين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمدينة الأنعام ببريدة خلال موسم الأضاحي

أمانة القصيم تطلق برنامج أضاحي التطوعي

أمانة القصيم تطلق برنامج أضاحي التطوعي
http://almnatiq.net/?p=886765
المناطق / بريدة

أطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة تطوعية تستهدف إشراك المجتمع المحلي بالأعمال التطوعية لأعمال تنظيم الباعة والمتسوقين بمدينة الأنعام بمدينة بريدة خلال موسم الأضاحي ، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.
ودعت أمانة منطقة القصيم الراغبين بالمشاركة في برنامج أضاحي التطوعي إلى المبادرة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية https://nvg.gov.sa
وتنطلق المبادرة يوم غد الخميس 2 ذو الحجة ولمدة (8) أيام لفئة الرجال بمدينة الأنعام بمدينة بريدة ، من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة صباحاً.

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