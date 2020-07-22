أمانة القصيم تطلق برنامج أضاحي التطوعي

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أطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة تطوعية تستهدف إشراك المجتمع المحلي بالأعمال التطوعية لأعمال تنظيم الباعة والمتسوقين بمدينة الأنعام بمدينة بريدة خلال موسم الأضاحي ، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

ودعت أمانة منطقة القصيم الراغبين بالمشاركة في برنامج أضاحي التطوعي إلى المبادرة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية https://nvg.gov.sa

وتنطلق المبادرة يوم غد الخميس 2 ذو الحجة ولمدة (8) أيام لفئة الرجال بمدينة الأنعام بمدينة بريدة ، من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة صباحاً.