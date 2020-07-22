المناطق تناشد الإدارة العامة للمرور تأجيل ضبط مخالفات تأمين المركبات لوقت لاحق

المناطق-فريق التحرير

دعت الإدارة العامة للمرور ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من 1 ذو الحجة.

ونظراً لأن اختيار هذا التوقيت يضاعف الضغوط على المواطن الذي ينظره موسم ترتفع فيه المصروفات وتتكالب عليه الظروف تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من مصاريف ترهق في الغالب كاهل المواطن.

كما أن اختيار هذا الوقت تحديداً يتزامن مع بدء استعداد أرباب الأسر في تجهيز أبنائهم للموسم الدراسي الجديد عبر شراء المستلزمات الدراسية بأنواعها.

وشعوراً بالمسئولية تناشد صحيفة المناطق الإدارة العامة للمرور مراعاة تغيير موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً وإرجاءه لوقت لاحق مساهمة منها في التخفيف عن كاهل المواطن وتخفيف العبء الذي يتحمله في الوقت الحالي من ارتفاع الأسعار على مختلف السلع التي لها تأثيراتها ضاغطة على وضعه المعيش.

وتقترح صحيفة المناطق في حال عدم تأجيل ضبط مخالفات التأمين فتح المجال امام المواطنين لتجديد رخص السير ورخص القيادة بدون الحاجة لتسديد المخالفات في الوقت الحالي كمساهمة من الإدارة العامة للمرور في تخفيف الضغوط عن المواطنين.