“الفاو”: خلال 30 عاما اختفت غابات تعادل مساحة ليبيا

المناطق - وكالات

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن مساحة الغابات في العالم انخفضت في الفترة من عام 1990 إلى عام 2020، بمقدار 178 مليون هكتار أي ما يعادل مساحة ليبيا تقريبا.

وأضافت “الفاو”، أن عملية اختفاء الغابات في العالم، تباطأت في السنوات الأخيرة.

وذكر أنسي بيكارينين، كبير المختصين بمجال الغابات في “الفاو”، في تقريره عن موارد الغابات في العالم، أن “الاستنتاج الرئيسي للتقرير، هو أن فقدان الغابات مستمر، لكنه تباطأ مؤخرا، على الرغم من أن هذا لا يكفي. تبلغ مساحة الغابات في العالم حاليا 4.06 مليار هكتار (حوالي 31٪ من مساحة اليابسة). على مدى الثلاثين عاما الماضية، انخفضت مساحة الغابات بمقدار 178 مليون هكتار، ويرى الخبراء أن الوضع في إفريقيا حاد بشكل خاص، تليها أمريكا الجنوبية”.

ونوه بأن أكثر الغابات تقع في أوروبا (بما في ذلك الجزء الآسيوي من روسيا) – وتشكل 25٪ من موارد العالم.

بشكل عام، على مدى السنوات الخمس الماضية، اختفت 10 ملايين هكتار من الغابات سنويا في العالم، وهو أقل بقليل مما كان عليه في فترة السنوات الخمس التي سبقتها (12 مليونا سنويا)، وكذلك خلال 2005-2010 (حوالي 16 مليونا).

ومن بين البلدان التي انخفضت فيها الغابات على مدى السنوات العشر الماضية، ذكر الخبراء البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإندونيسيا. في الوقت نفسه، تم تسجيل العملية المعاكسة في الصين وأستراليا وتشيلي.