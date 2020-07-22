أمير نجران يشيد بجهود هيئة الغذاء في احتواء أزمة كورونا

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أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بجهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في إدارة واحتواء الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، بصناعة حلول ومبادرات تلاشى على إثرها وقع هذه الأزمة في مجال الغذاء والدواء.

ونوّه سموه لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير القطاع الجنوبي للهيئة، هشام بن أحمد القريني، بدور الهيئة في تهيئة مصانع حديثة لإنتاج لوازم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، كالمعقمات والكمامات، ما سد الاحتياج، وحقق اكتفاء حافظ على استقرار السوق.

واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء على التقرير السنوي للهيئة، وخطتها الإستراتيجية، وإنجازاتها في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والأبحاث والمختبرات، وجهودها في التواصل والتوعية، والتعاون الدولي والشراكة المحلية.

