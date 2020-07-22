ظريف: إيران على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية

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ادعى وزير الخارجية الايراني “محمد جواد ظريف” خلال تصريح للتلفزيون الإيراني استعداد إيران الدائم لاستئناف العلاقات مع السعودية ان قررت هي ذلك ايضا.

وحول الانباء الواردة بان أحد اهداف زيارة رئيس الوزراء العراقي الى طهران هي الوساطة بين إيران والسعودية قال ظريف، ان بلاده على استعداد دائم للعلاقات مع السعودية.

واكد وزير الخارجية الايراني، انه متى ما قررت السعودية فان استعدادنا للعلاقات قائم وسيبقى على الدوام.