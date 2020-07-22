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ظريف: إيران على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية

ظريف: إيران على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية
http://almnatiq.net/?p=886786
المناطق-الرياض

ادعى وزير الخارجية الايراني “محمد جواد ظريف” خلال تصريح للتلفزيون الإيراني استعداد إيران الدائم لاستئناف العلاقات مع السعودية ان قررت هي ذلك ايضا.
وحول الانباء الواردة بان أحد اهداف زيارة رئيس الوزراء العراقي الى طهران هي الوساطة بين إيران والسعودية قال ظريف، ان بلاده على استعداد دائم للعلاقات مع السعودية.
واكد وزير الخارجية الايراني، انه متى ما قررت السعودية فان استعدادنا للعلاقات قائم وسيبقى على الدوام.

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