أمانة عسير تطلق خدمة اصدار تصاريح ذبح الاضاحي الكترونيا

المناطق _ عسير

بدأت أمانة منطقة عسير و بلدياتها في استقبال إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ إلكترونياً ضمن برنامجها الموسمي للأضاحي عبر الرابط https://support.ars.gov.sa:4000/meeting/RegisterPermitRequest.aspx .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم البدء فعليا في استقبال طلبات إصدار التصاريح المؤقتة للذبح للمطابخ إلكترونياً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية في أمانة منطقة عسير .

و أشار إلى أن السماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى يأتي ضمن جهود الأمانة للتسهيل و التيسير على المستفيدين و توفير الخيارات المتعددة لهم .

و نوه بأنه سيتم منح التصريح للمطابخ الملتزمة بالشروط ومنها وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، مع استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، و جزارين مع توفر الشهادات الصحية لهم .

منبها إلى أنه من ضمن الاشتراطات لإصدار التصريح أن يكون الموقع المراد استخدامه للذبح والسلخ مهيأ لهذا الغرض ومستوفياً للاشتراطات الصحية ، وأن تكون الأكياس المستخدمة جيدة وصحية، علاوة على الاهتمام بتنظيم عملية الترقيم بشكل يؤدي إلى انتظام عملية الاستلام والتسليم، إضافة ، إلى جانب الاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة و عملية التعقيم و التطهير و الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا كوفيد 19 .