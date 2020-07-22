الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”

المناطق _ الرياض

قال وزير المالية محمد الجدعان إن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعاف اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية.

وأضاف الجدعان أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الطلب على السياحة في المملكة زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي.

وأوضح الجدعان أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.

وقال “نقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي، وضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء”.

ولفت الجدعان إلى أن المملكة أصدرت ديونا محلية تزيد بكثير عما كان مخططا لهذا العام.