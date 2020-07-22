احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..
أبرز المواد
 عبر (كسوة العيد ، وعيدية يتيم) بر جدة تطلق حملتها الموسمية لتتجاوز الأسر أضرار كورونا
منطقة مكة المكرمة
 الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”
أبرز المواد
 أمانة عسير تطلق خدمة اصدار تصاريح ذبح الاضاحي الكترونيا
أبرز المواد
 الدفاع المدني في حائل يخمد حريق إندلع في سطح مبنى إدارة مياه حائل
أبرز المواد
 ظريف: إيران على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية
أبرز المواد
 واشنطن تغلق قنصلية صينية وبكين تبحث الرد بالمثل
أبرز المواد
 أمير نجران يشيد بجهود هيئة الغذاء في احتواء أزمة كورونا
منطقة نجران
 “الفاو”: خلال 30 عاما اختفت غابات تعادل مساحة ليبيا
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تدعو مشتركيها إلى التركيز على كمية الاستهلاك ومقارنتها بالفترة المدونة في الفاتورة
أبرز المواد
 أمانة القصيم تطلق برنامج أضاحي التطوعي
منوعات
أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين

أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين

أبرز المواد
سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..

أبرز المواد
عبر (كسوة العيد ، وعيدية يتيم) بر جدة تطلق حملتها الموسمية لتتجاوز الأسر أضرار كورونا

عبر (كسوة العيد ، وعيدية يتيم) بر جدة تطلق حملتها الموسمية لتتجاوز الأسر أضرار كورونا

منطقة مكة المكرمة
الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”

الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”

أبرز المواد

مشيدا بدور رجال القوات المسلحة بالحد الجنوبي ..

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..
http://almnatiq.net/?p=886806
جازان _ فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة جازان السابق اللواء ركن عبدالله بن محمد الشهراني بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة ، وقائد قوة جازان المعين اللواء ركن ماجد بن حمدي الحربي بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.
وثمن سموه خلال الاستقبال ، الجهود والأعمال التي قام بها اللواء الشهراني طيلة فترة عملهم بالمنطقة، متمنياً له ولقائد قوة جازان المعين التوفيق في جميع مهام عملهما الجديدة.
ونوه بالجهود والنجاحات والأعمال المميزة للقوات المسلحة بالمنطقة ومختلف مناطق المملكة بشكل خاص في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.
من جهتهما عبر قائد قوة جازان السابق وقائد القوة المعين عن اعتزازهما بخدمة الوطن في منطقة جازان وغيرها من مناطق الوطن، متمنين التوفيق لمنسوبي القوات المسلحة في القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم، ومعربين عن سعادتهما بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعا إليه من توجيهات، والمتابعة الدائمة التي تلقاها القوات المسلحة بمنطقة جازان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه.
حضر الاستقبال وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين

أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين
الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”

الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”
أمانة عسير تطلق خدمة اصدار تصاريح ذبح الاضاحي الكترونيا

أمانة عسير تطلق خدمة اصدار تصاريح ذبح الاضاحي الكترونيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*