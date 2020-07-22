سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..

جازان _ فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة جازان السابق اللواء ركن عبدالله بن محمد الشهراني بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة ، وقائد قوة جازان المعين اللواء ركن ماجد بن حمدي الحربي بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.

وثمن سموه خلال الاستقبال ، الجهود والأعمال التي قام بها اللواء الشهراني طيلة فترة عملهم بالمنطقة، متمنياً له ولقائد قوة جازان المعين التوفيق في جميع مهام عملهما الجديدة.

ونوه بالجهود والنجاحات والأعمال المميزة للقوات المسلحة بالمنطقة ومختلف مناطق المملكة بشكل خاص في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

من جهتهما عبر قائد قوة جازان السابق وقائد القوة المعين عن اعتزازهما بخدمة الوطن في منطقة جازان وغيرها من مناطق الوطن، متمنين التوفيق لمنسوبي القوات المسلحة في القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم، ومعربين عن سعادتهما بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعا إليه من توجيهات، والمتابعة الدائمة التي تلقاها القوات المسلحة بمنطقة جازان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.