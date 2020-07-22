احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..
أبرز المواد
 عبر (كسوة العيد ، وعيدية يتيم) بر جدة تطلق حملتها الموسمية لتتجاوز الأسر أضرار كورونا
منطقة مكة المكرمة
 الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”
أبرز المواد
 أمانة عسير تطلق خدمة اصدار تصاريح ذبح الاضاحي الكترونيا
أبرز المواد
 الدفاع المدني في حائل يخمد حريق إندلع في سطح مبنى إدارة مياه حائل
أبرز المواد
 ظريف: إيران على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية
أبرز المواد
 واشنطن تغلق قنصلية صينية وبكين تبحث الرد بالمثل
أبرز المواد
 أمير نجران يشيد بجهود هيئة الغذاء في احتواء أزمة كورونا
منطقة نجران
 “الفاو”: خلال 30 عاما اختفت غابات تعادل مساحة ليبيا
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تدعو مشتركيها إلى التركيز على كمية الاستهلاك ومقارنتها بالفترة المدونة في الفاتورة
أبرز المواد
 أمانة القصيم تطلق برنامج أضاحي التطوعي
منوعات
أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين

أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين

أبرز المواد
سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..

أبرز المواد
عبر (كسوة العيد ، وعيدية يتيم) بر جدة تطلق حملتها الموسمية لتتجاوز الأسر أضرار كورونا

عبر (كسوة العيد ، وعيدية يتيم) بر جدة تطلق حملتها الموسمية لتتجاوز الأسر أضرار كورونا

منطقة مكة المكرمة
الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”

الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”

أبرز المواد

أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين

أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين
http://almnatiq.net/?p=886810
تبوك _ علي العميري

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة الاجتماع الدوري للمحافظين ، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني ومحافظي المحافظات والوكلاء المساعدين واستهل سموه الاجتماع بحمد الله سبحانه وتعالى ان امتعنا ليلة البارحة بمشاهدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وهو يتراس اجتماع مجلس الوزراء من مقر أقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي وذلك لأجراء بعض الفحوصات الطبية والحمدلله طمئن يحفظه الله العالم ككل وبلاده وشعبه والعالم واضاف سموه بان هذا الشي يدل على نوعية هذا الرجل وعلى اصراره بان لا يتغير موعد جلسة مجلس الوزراء وان ينعقد في موعده حتى لو كان بالمستشفى وهذه رساله لكل محب ولكل مواطن والذين ابدو مشاعرهم الصادقة تجاهه رعاه الله سائلا سموه الله العلي القدير ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وان يديم علية موفور الصحة والعافية وان يحفظ سمو سيدي ولي العهد .

بعد ذلك اطلع سموه على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً سموه أن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهم الله – هي خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبة ، مشيراً سموه إلى أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيين به وبخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة في مكانة، لافتاً سموه إلى أهمية تواصل المحافظ بأبناء المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم ومشاركتهم اجتماعياً مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع. بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عدداً من المواضيع , ووجه سموه الجهات المختصة بالإمارة لدراستها والعمل على تحقيقها . وفي الختام سال سموه المولى القدير بان يديم على بلادنا امنه وعزها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده – حفظهما الله – .

 

روابط ذات صلة

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..

سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة جازان المعين وقائد القوة السابق..
الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”

الجدعان : لا خطة وشيكة لتطبيق ضريبة الدخل “لكننا لا نستبعد أي شيء”
أمانة عسير تطلق خدمة اصدار تصاريح ذبح الاضاحي الكترونيا

أمانة عسير تطلق خدمة اصدار تصاريح ذبح الاضاحي الكترونيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*