أمير منطقة تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين

تبوك _ علي العميري

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة الاجتماع الدوري للمحافظين ، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني ومحافظي المحافظات والوكلاء المساعدين واستهل سموه الاجتماع بحمد الله سبحانه وتعالى ان امتعنا ليلة البارحة بمشاهدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وهو يتراس اجتماع مجلس الوزراء من مقر أقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي وذلك لأجراء بعض الفحوصات الطبية والحمدلله طمئن يحفظه الله العالم ككل وبلاده وشعبه والعالم واضاف سموه بان هذا الشي يدل على نوعية هذا الرجل وعلى اصراره بان لا يتغير موعد جلسة مجلس الوزراء وان ينعقد في موعده حتى لو كان بالمستشفى وهذه رساله لكل محب ولكل مواطن والذين ابدو مشاعرهم الصادقة تجاهه رعاه الله سائلا سموه الله العلي القدير ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وان يديم علية موفور الصحة والعافية وان يحفظ سمو سيدي ولي العهد .

بعد ذلك اطلع سموه على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً سموه أن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهم الله – هي خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبة ، مشيراً سموه إلى أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيين به وبخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة في مكانة، لافتاً سموه إلى أهمية تواصل المحافظ بأبناء المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم ومشاركتهم اجتماعياً مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع. بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عدداً من المواضيع , ووجه سموه الجهات المختصة بالإمارة لدراستها والعمل على تحقيقها . وفي الختام سال سموه المولى القدير بان يديم على بلادنا امنه وعزها واستقرارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده – حفظهما الله – .