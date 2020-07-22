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الكويت : رجل الأعمال طلال خليفة الجري يتبرع لإنشاء مركز صحي

الكويت : رجل الأعمال طلال خليفة الجري يتبرع لإنشاء مركز صحي
http://almnatiq.net/?p=886818
المناطق _ الكويت

وافق مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة على قبول التبرع الذي قدمه رجل الأعمال السيد طلال خليفة الجري الرئيس التنفيذي لمجموعة الجري القابضة
والمتمثل في تصميم و إنشاء مركز صحي بمنطقة الخيران ، وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرة الكريمة وما تجسده من قيم أصيلة جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في الحرص على البذل والعطاء لمصلحة الوطن العزيز.

من جانب آخر عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ سعادته وارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجريت لحضرة صاحب السمو أمير الكويت بحمد الله وفضله مبتهلا إلى المولى القدير أن يتم نعمة الشفاء الكامل على سموه وأن يمن عليه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه بكريم عنايته وحفظه.

وفي هذا الصدد نوه المجلس بعظيم اعتزازه بالدعوات الصادقة والمشاعر الفياضة وصور المحبة الخالصة التي عبر عنها المواطنون تجاه حضرة صاحب السمو أمير الكويت والتي تعكس عمق الروابط الوثيقة وصورة التلاحم الحقيقي التي تناقلتها الأجيال المتعاقبة بين الشعب الكويتي وقيادته.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لقادة ورؤساء وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة على كريم اهتمامهم ومتابعتهم للوضع الصحي لسموه حفظه الله ورعاه.

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