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رئيس الهيئة العامة للموانئ يتفقد ميناءي ينبع التجاري والصناعي

رئيس الهيئة العامة للموانئ يتفقد ميناءي ينبع التجاري والصناعي

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رئيس الهيئة العامة للموانئ يتفقد ميناءي ينبع التجاري والصناعي

رئيس الهيئة العامة للموانئ يتفقد ميناءي ينبع التجاري والصناعي
http://almnatiq.net/?p=886834
المناطق - واس

تفقد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب اليوم، ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بهدف متابعة سير الأعمال وجودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتجول ميدانيا داخل الميناءين، اطلع من خلالها على الأرصفة ومحطات الحاويات والساحات والمباني والتجهيزات البحرية، كما اطلع على الإمكانات والمقومات والمشروعات الحالية والمستقبلية، من بينها شركة المسيرة للأعلاف إحدى الشركات المستثمرة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وكذلك الوقوف على المشروع الأمني ومشروع موقع شركة سالك، وصالة الركاب، ومشروع المؤسسة العامة للحبوب بميناء ينبع التجاري.
وأشاد معالي رئيس هيئة الموانئ بمستوى التجهيزات البحرية والمعدات المتطورة والكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الميناءين، الذي لم تتأثر جهودها وعطاؤها خلال جائحة كورونا المستجد، مؤكداً أن هذه الجهود ستُسهم في رفع الأداء والخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة.
ولفت معاليه النظر إلى الاهتمام والرعاية الذي يحظى به قطاع الموانئ من قبل القيادة الحكيمة؛ إيماناً بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتسيير الحركة التجارية وسلاسل الإمداد العالمي.

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