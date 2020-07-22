تسويق المدن (المدينة التي لا تنام)

د.رشا علي الشهري

‏عندما تسمع جملة “المدينة التي لا تنام” او “التفاحة الكبيرة” او تشاهد التاكسي الأصفر وتمثال الحرية وشعار “I NY” سوف يتبادر الى ذهنك أشهر مدينة سياحية في العالم “مدينة نيويورك الأمريكية” وهي تعد من أوائل الوجهات السياحية في العالم التي يقصدها السياح من كل مكان.

‏في أواخر السبعينيات من القرن الماضي تم إنشاء شعار “أنا أحب نيويورك” في محاولة لتعزيز السياحة ليس فقط في مدينة نيويورك ، ولكن أيضًا في جميع أنحاء الولاية. هذا الشعار بسيط ولكنه مؤثر في التصميم وهو موجود في كل مكان تنظر إليه في المدينة من خلال متاجر الهدايا التذكارية والكتيبات. تم تصميم الشعار من قبل المصمم ميلتون جلاسر في عام 1976 على الجزء الخلفي من سيارة أجرة صفراء وتم رسمه بقلم تلوين أحمر على قطعة من الخردة. ولايزال التصميم الأصلي للأعلان موجود في متحف الفن الحديث في مانهاتن.

‏يسكن في مدينة نيويورك أكثر من 19 مليون نسمة وتعتبر الولاية الأمريكية الرابعة من حيث عدد السكان. هي واحدة من أكثر المدن شهرة كعلامة تجارية في العالم ، تمكنت من مزج التنوع في التركيبة السكانية والمهنية والأحياء الجميلة والحدائق الخضراء المترامية الأطراف. أشتهرت نيويورك بالأحياء الخمسة التي أصبحت علامة تجارية للمدينة وهي “منهاتن, بروكلين, كوينز, ذا برونكس وستاتن ايلاند”.

‏تجذب انتباه الملايين من السياح الأضواء الساطعة لمدينة نيويورك ولوحات الأعلانات الضخمة والمتاحف المتنوعة والعروض الفنية في التايم سكوير والمصرفيين في وول ستريت وناطحات السحاب المنتشرة في كل مكان وكل شيء بينهما هذا يشعرك كسائح أن نيويورك تمتلك كل شيء وهذا بالضبط ما يريد القائمين على المدينة منك التفكير به. إن روح النجاح هي روح جذب أساسية لنيويورك من خلال العمل الجاد والتطوير والأبتكار.

‏تفوقت مدينة نيويورك على المدن السياحية الأخرى حتى أصبحت علامة تجارية تعزز فكرة أن النجاح في متناول اليد ، بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه. أغاني الفنانين المشهورين في شوارع وساحات نيويورك والأفلام والروايات بين أحياء ومباني المدينة تحكي قصص مختلفة وملهمة مكنت مدينة نيويورك من المحافظة على مكانتها كعلامة تجارية توحي للعالم بأنها مدينة لتحقيق أحلامك.

‏أدركت العديد من الدول أهمية تطوير صورة العلامة التجارية للمدن ، وزيادة القدرة على جذب السكان والسياح وتعزيز الأعمال التجارية و السياحة. اتخذت العديد من المدن خطوات جدية لإنشاء علامتها التجارية للمساعدة في تحفيز الاستثمار والنموعلى غرار معظم المدن السياحية الشهيرة ويتطلب إنشاء العلامة التجارية أو تغييرها الكثير من التفكير والأبتكار. لسوء الحظ فإن العديد من المدن التي حاولت أنشاء او تغيير العلامة التجارية فشلت في كثير من الحملات بسبب التكرار وعدم القدرة على الأبتكار والأبداع مع ذلك حققت بعض المدن نجاحًا كبيرًا في الحملات الأعلانية والسياحية وعلى سبيل المثال مدينة “غلاسكو” التي استخدمت نهجًا مشابهًا للعلامة التجارية لمدينة نيويورك.

*كاتبه ومتخصصة في التسويق.