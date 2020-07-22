أمانة عسير تغلق مطعما شهيرا بعد ضبط 800 كجم من الدقيق الفاسد في مدينة أبها

المناطق _ عسير

ضبطت فرق الطوارئ و الرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير احدى المطاعم الشهيرة بمدينة أبها و التي تديره مجموعة من العمالة التي استغلت احدى المواقع المجاورة لتخزين مواد غذائية فاسدة .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية و خلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية ، رصدت تحركات العمالة بمطعم شهير في مدينة أبها ، و التي كانت تتردد على احدى المواقع المجاورة و باستمرار في فترات متأخرة من الليل ، و تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع بدعم الجهات الأمنية و الذي تبين بأنه قد تم تحويلة ذلك الموقع الى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.

وأفاد بأنه تم ضبط 1325 كجم من لحوم الدجاج الفاسدة و التي فقدت خواصها الطبيعية علاوة على تعفنها و عدم صلاحية استخدامها الادمي بالإضافة الى ضبط مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة و التي تم تحضيرها بشكل غير مطابق للاشتراطات الصحية و نقلها و تخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية و ضبط نحو 800 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية و غير صالح للاستخدام الادمي حيث تبين بعد الكشف على الدقيق اختلاطه بفضلات الفئران و تخزينه في بيئة تكثر بها الحشرات و القوارض علاوة على سوء النظافة ، فيما تم محاولة تعطيل المراقبين عن أداء عملهم و هروب عمال اخرين من الموقع .

ونوه بأنه تم اعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة الذي تم ضبطهم لوحدة الضبط و إغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه.

مؤكداً بأن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حرصا على سلامة الاسواق بالمنطقة لضمان غذاء امن وسليم للمستهلك .

مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940).