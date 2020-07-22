أمانة عسير تغلق مطعما شهيرا بعد ضبط 800 كجم من الدقيق الفاسد في مدينة أبها

ضبطت فرق الطوارئ و الرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير احدى المطاعم الشهيرة بمدينة أبها و التي تديره مجموعة من العمالة التي استغلت احدى المواقع المجاورة لتخزين مواد غذائية فاسدة .
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية و خلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية ، رصدت تحركات العمالة بمطعم شهير في مدينة أبها ، و التي كانت تتردد على احدى المواقع المجاورة و باستمرار في فترات متأخرة من الليل ، و تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع بدعم الجهات الأمنية و الذي تبين بأنه قد تم تحويلة ذلك الموقع الى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.
وأفاد بأنه تم ضبط 1325 كجم من لحوم الدجاج الفاسدة و التي فقدت خواصها الطبيعية علاوة على تعفنها و عدم صلاحية استخدامها الادمي بالإضافة الى ضبط مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة و التي تم تحضيرها بشكل غير مطابق للاشتراطات الصحية و نقلها و تخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية و ضبط نحو 800 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية و غير صالح للاستخدام الادمي حيث تبين بعد الكشف على الدقيق اختلاطه بفضلات الفئران و تخزينه في بيئة تكثر بها الحشرات و القوارض علاوة على سوء النظافة ، فيما تم محاولة تعطيل المراقبين عن أداء عملهم و هروب عمال اخرين من الموقع .
ونوه بأنه تم اعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة الذي تم ضبطهم لوحدة الضبط و إغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه.
مؤكداً بأن أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حرصا على سلامة الاسواق بالمنطقة لضمان غذاء امن وسليم للمستهلك .
مهيباً بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى وذلك من خلال إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940).
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