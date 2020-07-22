احدث الأخبار

أمانة عسير تغلق مطعما شهيرا بعد ضبط 800 كجم من الدقيق الفاسد في مدينة أبها
منطقة عسير
 وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين
أبرز المواد
 تقرير: ميركل منعت “وقوع حرب” في البحر المتوسط الليلة الماضية
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد : صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا
أبرز المواد
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعد فيلما قصيرا عن التسامح يبرز مدى التعايش بين كافة أطياف المجتمع وملايين المقيمين على أرضه
محليات
 مسبار الأمل يرسل أول صورة.. ومحمد بن راشد يعلق بتغريدة ملهمة
أبرز المواد
 أمطار خفيفة على محافظة الأحساء
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من ١٤٤ ألف جولة رقابية وتعقم أكثر من ٢٢٤ ألف موقع خلال خمسة أشهر
المنطقة الشرقية
 الأولمبية السعودية تختتم ندوة إدارة الاتحادات الوطنية
أبرز المواد
 أمانة تبوك تستعرض المشروعات المنجزة خلال الأشهر الخمسة الماضية وتسابق الزمن للانتهاء من 37 مشروعا بنهاية 2020
منطقة تبوك
 أمير القصيم يكرم القطاعات المشاركة في برنامج تعزيز الأمن الفكري
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم عدد من منسوبي الدفاع المدني لانتشال جثة من داخل بئر مغمورة
منطقة القصيم
أمانة عسير تغلق مطعما شهيرا بعد ضبط 800 كجم من الدقيق الفاسد في مدينة أبها

أمانة عسير تغلق مطعما شهيرا بعد ضبط 800 كجم من الدقيق الفاسد في مدينة أبها

منطقة عسير
وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين

وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين

أبرز المواد
تقرير: ميركل منعت “وقوع حرب” في البحر المتوسط الليلة الماضية

تقرير: ميركل منعت “وقوع حرب” في البحر المتوسط الليلة الماضية

أبرز المواد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد : صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد : صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا

أبرز المواد

أمانة عسير تغلق مطعما شهيرا بعد ضبط 800 كجم من الدقيق الفاسد في مدينة أبها

أمانة عسير تغلق مطعما شهيرا بعد ضبط 800 كجم من الدقيق الفاسد في مدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=886841
المناطق _ عسير

ضبطت فرق الطوارئ و الرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير احدى المطاعم الشهيرة بمدينة أبها و التي تديره مجموعة من العمالة التي استغلت احدى المواقع المجاورة لتخزين مواد غذائية فاسدة .
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الفرق الرقابية و خلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية ، رصدت تحركات العمالة بمطعم شهير في مدينة أبها ، و التي كانت تتردد على احدى المواقع المجاورة و باستمرار في فترات متأخرة من الليل ، و تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع بدعم الجهات الأمنية و الذي تبين بأنه قد تم تحويلة ذلك الموقع الى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.
وأفاد بأنه تم ضبط 1325 كجم من لحوم الدجاج الفاسدة و التي فقدت خواصها الطبيعية علاوة على تعفنها و عدم صلاحية استخدامها الادمي بالإضافة الى ضبط مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة و التي تم تحضيرها بشكل غير مطابق للاشتراطات الصحية و نقلها و تخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية و ضبط نحو 800 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية و غير صالح للاستخدام الادمي حيث تبين بعد الكشف على الدقيق اختلاطه بفضلات الفئران و تخزينه في بيئة تكثر بها الحشرات و القوارض علاوة على سوء النظافة ، فيما تم محاولة تعطيل المراقبين عن أداء عملهم و هروب عمال اخرين من الموقع .
ونوه بأنه تم اعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة الذي تم ضبطهم لوحدة الضبط و إغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه.
مؤكداً بأن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حرصا على سلامة الاسواق بالمنطقة لضمان غذاء امن وسليم للمستهلك .
مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940).

 

روابط ذات صلة

مدني عسير : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والإبتعاد عن الأودية

مدني عسير : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والإبتعاد عن الأودية
أمانة عسير تطلق خدمة اصدار تصاريح ذبح الاضاحي الكترونيا

أمانة عسير تطلق خدمة اصدار تصاريح ذبح الاضاحي الكترونيا
الأمير تركي بن طلال يتابع مشروعات الطرق بعسير في اجتماع مع مسؤولي وزارة النقل

الأمير تركي بن طلال يتابع مشروعات الطرق بعسير في اجتماع مع مسؤولي وزارة النقل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*