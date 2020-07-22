أمير القصيم يكرم عدد من منسوبي الدفاع المدني لانتشال جثة من داخل بئر مغمورة

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمجلس الاستقبال الرئيسي في ديوان الأمارة بمدينة بريدة , عدد من منسوبي الدفاع المدني ومسؤولي القطاعات الحكومية , الذين شاركوا في حادث انتشال جثة داخل بئر مغمورة بمركز الفوارة التابعة لمحافظة النبهانية , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد ابوعباة , ورئيس بلدية محافظة النبهانية المهندس فايز العقيلي , ورئيس بلدية الفوارة المهندس بجاد بن جبر المطيري .

وشاهد سموه في بداية اللقاء عرضاً مرئياً عن تفاصيل العملية التي نفذت من داخل البئر , والجهود التي بذلت خلال انتشالها , مستمعاً سموه من قبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن تفاصيل العملية المنفذة والتي اشتملت على ورود بلاغ عن فقدان شخص بمركز الفواره , وبعد البحث والتحري وجد عليه داخل بئر مغمورة بطول 15 متراً , وتم تشكيل فريق عمل متكامل وتم العمل بالطاقة القصوى لانتشال الجثة والتي واجه من خلالها فريق العمل لعدد من الصعوبات , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته كافة أعمال الدفاع المدني , ودعمه وتشجيعه لتقديم أعلى درجات النجاح في كافة الأعمال المناطة لمنسوبي الدفاع المدني .

وقدم سمو أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لكافة من عمل وانجز خلال هذه المهمة من كافة القطاعات الأمنية والحكومية , مشيراً على أن كل ما يقدم من جهود يعكس ما تتلقاه القطاعات الحكومية من دعم الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ كون ذلك مصدر فخر واعتزاز للجميع , داعياً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء , مبيناً سموه على أن تلك الأعمال تعكس جزء من ما يقدمه منسوبي الدفاع المدني وكافة القطاعات الحكومية من جهود ووفاء وعمل وحرص دائم , مقدماً شكره وتقديره للجميع على تلك الجهود المبذولة ، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.