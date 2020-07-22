أمير القصيم يكرم القطاعات المشاركة في برنامج تعزيز الأمن الفكري

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس برنامج تعزيز الأمن الفكري , في مجلس الاستقبال الرئيسي بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم، منسوبي القطاعات الحكومية المشاركين في برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة منطقة القصيم , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير الشؤون الصحية المكلف الدكتور أيمن الرقيبة , ومستشار أمير المنطقة الدكتور يوسف الرميح , ومنسوبي ومنسوبات القطاعات المشاركة.

واستمع سموه لشرح مفصل من قبل وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني عن تفاصيل الجهود التي بذلت بالشراكة مع كافة القطاعات بالشراكة مع اللجنة المركزية لبرنامج تعزيز الأمن الفكري , والتي ساهمت في تقديم أكثر من 500 استشارة , و 11 لقاء , استفاد منها أكثر من 498 ألف مستفيد ومستفيدة , مبيناً لسموه على أن البرنامج يسعى إلى إثراء وسلامة الفكر من خلال تظافر الجهود لتحقيق كافة تطلعات سموه , مشيراً على أن حماية المجتمع هو إحدى الفروقات الخمس لحماية الإنسان وأن البرنامج يسعى من خلال الديمومة لتطبيق هذا المنهج بدعم ومتابعة سموه , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم لبرنامج تعزيز الأمن الفكري.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن الأمن الفكري مفهوم واسع لصلاح وإصلاح المجتمع , مشيراً على أن البرنامج لا ينحصر على الإرهاب والتطرف فقط بل يشمل الغزوا الثقافي والسلوكيات وتغيير المفاهيم عبر التقنية والحذر مما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل.

وقال سموه : أقدر وأثمن الجهود التي يقوم بها وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني وكافة القطاعات المشاركة , وأفتخر بما قدم من مشاركات مثريه انعكست من خلال البرنامج لخدمة وتعزيز الأمن الفكري , وأتطلع للمزيد فيما يدعم تحقيق أهداف البرنامج .

وأشار سموه على أن برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة يهدف إلى الديمومة في أداء مهامه , ولم يعد خيار بل أصبح هدف أساسي لتحقيق مزيد من المنجزات لما تتطلبه المرحلة , مؤكداً على أن كل ما قدمته الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في تعزيز مثل هذه الجوانب النفسية والتوعية والعلاجية من قبل المتخصصين في هذا المجال يعكس حرصها الدائم على ابناءها المواطنين والمواطنات , مثمناً كافة الجهود التي قدمت البرنامج وبالشراكة مع كافة القطاعات , كاشفاً عن فخره واعتزازه بما استمع اليه من جهود وأعمال يقوم بها البرنامج وفق توجيهات القيادة الرشيدة ، سائلاً الله- سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها , وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير منطقة القصيم كافة المشاركين في برنامج تعزيز الأمن الفكري , من مسؤولي ومنسوبي ومنسوبات القطاعات الحكومية .