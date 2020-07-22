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الأولمبية السعودية تختتم ندوة إدارة الاتحادات الوطنية

الأولمبية السعودية تختتم ندوة إدارة الاتحادات الوطنية

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الأولمبية السعودية تختتم ندوة إدارة الاتحادات الوطنية

الأولمبية السعودية تختتم ندوة إدارة الاتحادات الوطنية
http://almnatiq.net/?p=886857
المناطق - واس

اختتمت اللجنة الأولمبية العربية السعوديّة اليوم ندوتها الشهرية الثانية بعنوان “إدارة الاتحادات الوطنيّة”، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ومشاركة منسوبي اللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضيّة وعدد من الرياضيين في المملكة.
وتحدّث خلال الندوة التي أقيمت “عن بعد” كل من الرئيس التنفيذي للعمليات بالاتحاد الدولي للتنس “كيلي فيروذر” والمساعد الأوّل لشؤون الاتحادات الوطنية والرياضة بالاتحاد الدولي لكرة السلّة “فلوريان باسكوي” عن آليّة إدارة الاتحادات الوطنيّة بدءاً من عمليّة نشر الرياضة المعنيّة مجتمعيّاً مروراً بتكوين قاعدة واسعة من الموهوبين حتّى مرحلة تكوين منتخبات وطنية قويّة.
وانطلقت الندوة بكلمة للأمير فهد بن جلوي نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رحب فيها بالحضور، مبيناً أهميّة تناول الموضوع من وجهة نظر اتحاد ألعاب فردية وآخر للعبة جماعيّة؛ نظراً لاختلاف الأدوات الإداريّة والتطويريّة لكل لعبة رياضيّة، مطالباً جميع الاتحادات الرياضيّة السعودية بالاستفادة من التجارب الدوليّة لتطوير جميع الألعاب بما يتناسب مع التطلعات الكبيرة والدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع الرياضة.
مما يذكر أن الندوات الشهرية هي إحدى مبادرات اللجنة الأولمبيّة العربيّة السعوديّة لاستضافة قيادات الحركة الأولمبيّة والرياضيّة حول العالم وأُطلقت منذ احتفال اللجنة باليوم الأولمبي الشهر الماضي، على أن تقام الندوة الثالثة يوم 26 من أغسطس المقبل.

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