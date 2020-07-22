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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من ١٤٤ ألف جولة رقابية وتعقم أكثر من ٢٢٤ ألف موقع خلال خمسة أشهر

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من ١٤٤ ألف جولة رقابية وتعقم أكثر من ٢٢٤ ألف موقع خلال خمسة أشهر

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من ١٤٤ ألف جولة رقابية وتعقم أكثر من ٢٢٤ ألف موقع خلال خمسة أشهر
http://almnatiq.net/?p=886862
المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن اجراءاتها الوقائية واحترازاتها التي طبقتها منذ بداية جائحة كورونا بتاريخ ٦ رجب وحتى ٢٨ ذي القعدة ١٤٤١هـ، حيث تمثلت في ١٤٤٣١٧ جولة رقابية و ٢٨٤٩ جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، شملت المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى أسواق النفع العام والمسالخ للتأكيد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، كما أسفرت الجولات عن الكشف عن مجموعة من المخالفات كمخالفات التكدس والازدحام، والتي قدرت بـ ٣٦٩٤ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية المراكز التجارية و١٢٠٧ مخالفة تكدس في مساكن العمالة، بالإضافة إلى ٩٢٧٠ مخالفة بالتدابير والاجراءات الصحية المرتبطة بالحد من فيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية.

كما رفعت وتيرة أعمالها خلال نفس الفترة حيث زادت من أعداد الكوادر البشرية في النظافة والإصحاح البيئي، وأسفرت عن رفع وإزالة ٨١٣٧٥٩ متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، تطهير وتعقيم ٢٢٤٦٠٠ موقعا في المنطقة، بالإضافة إلى تعقيم ٤٨٨٩٨٥ من الآليات والمعدات والحاويات.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن الأمانة سعت في المقام الأول على حماية المنطقة من انتشار هذه الجائحة وفق مجموعة من البرتوكولات و التعليمات التي تم تطبيقها في المناطق الحيوية التي يرتادها الناس باستمرار و تشكيل لجان ميدانية للقيام بجولات مكثفة.

وأوضح الصفيان بأن الأمانة حرصت منذ بداية جائحة كورونا على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس بعمل مجموعة من الخطط تسعى من خلالها على تنظيم آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المحلات والأسواق التجارية، إضافة إلى توعية المجتمع بضرورة التقيد بالإجراءات والبروتوكولات الوقائية لحمايتهم من الإصابة بالفيروس بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ هذه الخطط وبتواجد فريق عمل مشترك من البلديات والإدارات بالأمانة.

وأكد محمد الصفيان بأن الأمانة مستمرة بأعمالها للحد من فيروس كورونا ومكافحة الجائحة ، ونوه بالتعاون واستقبال البلاغات والاستفسارات عبر مركز البلاغات والطوارئ ٩٤٠ ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

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